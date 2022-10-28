Тренер немецких лыжников предрёк отмену этапов КМ из-за энергокризиса
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«Энергетический кризис и цены на энергоносители не позволяют организаторам производить снег. Мы увидим отмену соревнований там, где решат не производить снег», — цитирует Шликенридера BR24.
Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.
Ранее Сергей Крянин заявил, что против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом.