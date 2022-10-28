Тренер немецких лыжников предрёк отмену этапов КМ из-за энергокризиса

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что этапы Кубка мира в сезоне-2022/23 будут отменены из-за энергокризиса.

«Энергетический кризис и цены на энергоносители не позволяют организаторам производить снег. Мы увидим отмену соревнований там, где решат не производить снег», — цитирует Шликенридера BR24.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Ранее Сергей Крянин заявил, что против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом.