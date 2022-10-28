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Тренер немецких лыжников предрёк отмену этапов КМ из-за энергокризиса

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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что этапы Кубка мира в сезоне-2022/23 будут отменены из-за энергокризиса.
Тренер немецких лыжников предрёк отмену этапов КМ из-за энергокризиса
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«Энергетический кризис и цены на энергоносители не позволяют организаторам производить снег. Мы увидим отмену соревнований там, где решат не производить снег», — цитирует Шликенридера BR24.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Ранее Сергей Крянин заявил, что против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом.

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