Узнать больше

Крянин: я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом

Короткая ссылка
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о возможном выступлении российских спортсменов на международных стартах под нейтральным статусом.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн. Почему мы должны от этого отказываться? Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернёмся на мировые соревнования», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Международная федерация лыжных гонок (FIS) подтвердила отстранение российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг отреагировала на решение FIS продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить