Крянин: я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о возможном выступлении российских спортсменов на международных стартах под нейтральным статусом.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн. Почему мы должны от этого отказываться? Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернёмся на мировые соревнования», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Международная федерация лыжных гонок (FIS) подтвердила отстранение российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг отреагировала на решение FIS продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.