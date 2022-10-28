UFC поступило предложение по обмену Яна

Действующий чемпион ONE Championship в тяжёлом весе Аржан Буллар может помочь россиянину Петру Яну в случае желания покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Он предложил обменять себя на россиянина.

«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена», — написал Буллар в соцсетях.

Дэниель Кормье сообщил, что Ян рассматривает предложения из других лиг, потому что расстроен судейскими решениями, а также не чувствует поддержки со стороны UFC.

Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения.

Ранее Камил Гаджиев отреагировал на информацию о возможном уходе Петра Яна из UFC.