UFC поступило предложение по обмену Яна
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Он предложил обменять себя на россиянина.
«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена», — написал Буллар в соцсетях.
Дэниель Кормье сообщил, что Ян рассматривает предложения из других лиг, потому что расстроен судейскими решениями, а также не чувствует поддержки со стороны UFC.
Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения.
Ранее Камил Гаджиев отреагировал на информацию о возможном уходе Петра Яна из UFC.