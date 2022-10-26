Гаджиев: у Яна есть незакрытые вопросы в UFC — завоевание пояса

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина Петра Яна из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я считаю, что лиги лучше UFC не существует. Я бы, как болельщик, хотел видеть Яна в UFC. Я считаю, что есть незакрытые вопросы — конкретно завоевание пояса», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Дэниель Кормье сообщил, что Ян рассматривает предложения из других лиг, потому что расстроен судейскими решениями, а также не чувствует поддержки со стороны UFC.

Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения.

Ранее в UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.