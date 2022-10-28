Журова: российские спортсмены могут не успеть отобраться на Олимпиаду-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что российские спортсмены не смогут отобраться на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Волейбольные сборные России уже не допустили к отборочным матчам. Если в 2023 году события на Украине закончатся и нас начнут допускать, спортсмены могут не успеть пройти отбор и на попадут на Игры в Париже», — цитирует Журову Lenta.

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Станислав Поздняков выразил надежду на участие российской волейбольной сборной на Олимпиаде.