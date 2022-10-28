Руководство норвежских лыжников уговаривало Йохауг солгать о допинг-пробе

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала о ситуации вокруг её положительной допинг-пробы.

Она призналась, что Норвежская федерация лыжного спорта предложила ей не объявлять о допинге, а придумать причину пропуска стартов.

«Неужели они только что предложили мне скрыть от СМИ информацию о допинг-пробе, чтобы не нарушать планы старта команды?» — задалась вопросом Йохауг в автобиографической книге.

Напомним, что в 2016 году Йохауг была дисквалифицирована, так как в её организме обнаружили анаболический стероид клостебол. 33-летняя лыжница заявляла, что запрещённый препарат попал в организм из-за бальзама для губ, который ей дал врач сборной Норвегии Фредерик Бендиксен. Она вернулась к соревнованиям после Олимпиады в Пхёнчхане.

По окончании сезона-2021/22 норвежка завершила профессиональную карьеру.

Ранее Йохауг рассказала о самом тяжёлом моменте в карьере.