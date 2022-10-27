Metaratings: «Уфа» перейдёт под полное финансовое управление республики Башкортостан

Футбольный клуб «Уфа» должен перейти под полный финансовый контроль республики Башкортостан.

В ближайшее время уфимский клуб перейдёт под полный финансовый контроль республики Башкортостан, сообщает Metaratings.ru.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам 14 туров команда с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы».