Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Республика Башкортостан вошла в состав учредителей футбольного клуба.

«Мы резких заявлений по поводу расформирования клуба не делали. Сейчас в состав учредителей вошла Республика Башкортостан. Решение было принято больше года назад, и вот сегодня вышел официальный документ, подписанный Радием Фаритовичем (Хабировым). Теперь республика в лице Минспорта входит в состав учредителей», — цитирует Газизова РИА Новости.

Он также надеется, что футбольному клубу станет легче в финансовых вопросах.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам 14 туров команда с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном снятии «Уфы» с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем.