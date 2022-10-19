Кавазашвили: Газизов не хочет до конца падать лицом в грязь и ждать, пока «Уфа» вылетит во Вторую лигу

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном снятии «Уфы» с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем.

«Газизов не хочет до конца падать лицом в грязь и ждать, пока команда вылетит во Вторую лигу», — цитирует Анзора Кавазашвили Betonmobile.ru.

По его мнению, футболисты, которые остались в «Уфе» не способны выполнить задачу по возвращению команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам 14 туров команда с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Уфы» Артём Голубев заявил, что команда пребывает в шоке от последних новостей про финансовые трудности.