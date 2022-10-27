Павлюченко: хотел завершить карьеру, как Зидан, но ушёл без удара

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.

«Просто хотел, как Зидан, завершить карьеру, но без удара ушёл», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Павлюченко можно назвать значимым нападающим для национального футбола.