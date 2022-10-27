Карпин назвал Павлюченко значимым нападающим в российском футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что экс-форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко можно назвать значимым нападающим для национального футбола.

«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», — цитирует Карпина РИА Новости.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на решение Павлюченко завершить карьеру.