Узнать больше

Хиддинк: надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на решение нападающего клуба «Знамя» Романа Павлюченко завершить карьеру.
Хиддинк: надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что Павлюченко провёл хорошую карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить