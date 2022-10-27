Хиддинк: надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на решение нападающего клуба «Знамя» Романа Павлюченко завершить карьеру.

«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что Павлюченко провёл хорошую карьеру.