Сёмин считает, что у Павлюченко сложилась хорошая карьера

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что экс-футболист сборной России Роман Павлюченко провёл хорошую карьеру.

«Павлюченко давно уже закончил карьеру (смеётся). Он поиграл в английской лиге, это не каждому дано. Мы помним эмоциональные голы за сборную, которые вывели нашу команду на чемпионат Европы. У него получилась хорошая карьера», — цитирует Сёмина РИА Новости.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко объявил о завершении карьеры.