Сёмин считает, что у Павлюченко сложилась хорошая карьера
- РИА Новости
«Павлюченко давно уже закончил карьеру (смеётся). Он поиграл в английской лиге, это не каждому дано. Мы помним эмоциональные голы за сборную, которые вывели нашу команду на чемпионат Европы. У него получилась хорошая карьера», — цитирует Сёмина РИА Новости.
40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».
Ранее Павлюченко объявил о завершении карьеры.