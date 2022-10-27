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Павлюченко объявил о завершении карьеры

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Нападающий футбольного клуба «Знамя» Роман Павлюченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на восемь матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.
Павлюченко объявил о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь игр дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 встреч дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Карьера давно закончена была, а то, что я выступал за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми футболистами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда стают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые игроки, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу», — сказал он.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее глава КДК РФС сообщил, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

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