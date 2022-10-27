КДК оштрафовал ЦСКА на 20 тысяч рублей за инцидент с футболкой Гайича

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) сообщил, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Гайич играл в футболке под номером 21 часть второго тайма — это нарушение регламента чемпионата. ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, что главный арбитр Владислав Безбородов приостановил встречу, заметив, что Гайич играет в футболке партнёра по команде, нападающего Адольфо Гайча. В результате защитник покинул поле, поменял футболку и вернулся в игру.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ.