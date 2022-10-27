КДК оштрафовал ЦСКА на 20 тысяч рублей за инцидент с футболкой Гайича
- РИА Новости
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«Гайич играл в футболке под номером 21 часть второго тайма — это нарушение регламента чемпионата. ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Напомним, что главный арбитр Владислав Безбородов приостановил встречу, заметив, что Гайич играет в футболке партнёра по команде, нападающего Адольфо Гайча. В результате защитник покинул поле, поменял футболку и вернулся в игру.
После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ.