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Веснина считает Медведева одним из главных фаворитов на теннисном турнире в Вене

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира в Вене.
Веснина считает Медведева одним из главных фаворитов на теннисном турнире в Вене
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Замечательная победа. Была у него небольшая пауза, но сейчас набирает форму перед итоговым турниром. Считаю, что Даниил один из главных фаворитов на турнире в Вене», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

По её словам, Медведеву нужно набирать максимальное количество очков в конце финальной серии турниров. При этом Веснина отметила, что для российского теннисиста это первые соревнования в роли папы.

Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене. Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах — 6:3, 6:3.

Ранее Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.

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