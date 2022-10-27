Веснина считает Медведева одним из главных фаворитов на теннисном турнире в Вене
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«Замечательная победа. Была у него небольшая пауза, но сейчас набирает форму перед итоговым турниром. Считаю, что Даниил один из главных фаворитов на турнире в Вене», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».
По её словам, Медведеву нужно набирать максимальное количество очков в конце финальной серии турниров. При этом Веснина отметила, что для российского теннисиста это первые соревнования в роли папы.
Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене. Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах — 6:3, 6:3.
Ранее Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.