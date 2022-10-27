Теннисист Медведев считает, что счёт матча с Тимом не отражает напряжённости игры

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение, что итоговый счёт матча с австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене не отражает напряжённости игры.

«Матч получился сложным — счёт не отражает напряжённости поединка. Понятно, что чем дальше я прохожу по сетке, тем сложнее будет, но я рад этому и жду следующей игры», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене.

Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.

В следующем раунде российский теннисист встретится с победителем пары Франсиско Серундоло — Янник Синнер.

Ранее Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.