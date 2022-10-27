Теннисист Медведев считает, что счёт матча с Тимом не отражает напряжённости игры
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«Матч получился сложным — счёт не отражает напряжённости поединка. Понятно, что чем дальше я прохожу по сетке, тем сложнее будет, но я рад этому и жду следующей игры», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене.
Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.
В следующем раунде российский теннисист встретится с победителем пары Франсиско Серундоло — Янник Синнер.
Ранее Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.