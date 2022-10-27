Узнать больше

Мостовой считает Павлюченко одним из лучших форвардов в российской истории

Короткая ссылка
Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего клуба «Знамя» Романа Павлюченко завершить карьеру.
Мостовой считает Павлюченко одним из лучших форвардов в российской истории
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Роману сколько лет? 40 уже? Я недавно видел, как он играл. Думал, что он немного моложе. Если говорить про его карьеру, то Роман — один из лучших в российской истории. Жаль, что он в Европе мало поиграл», — цитирует Мостового РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Павлюченко является одним из лучших нападающих.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Павлюченко значимым нападающим в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить