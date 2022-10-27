Мостовой считает Павлюченко одним из лучших форвардов в российской истории

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего клуба «Знамя» Романа Павлюченко завершить карьеру.

«Роману сколько лет? 40 уже? Я недавно видел, как он играл. Думал, что он немного моложе. Если говорить про его карьеру, то Роман — один из лучших в российской истории. Жаль, что он в Европе мало поиграл», — цитирует Мостового РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Павлюченко является одним из лучших нападающих.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Павлюченко значимым нападающим в российском футболе.