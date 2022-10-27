КДК наказал «Спартак» закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов
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«За оскорбительные скандирования ненормативной лексики болельщиками «Спартак» оштрафован на 70 тыс. рублей, а также закрытием трибуны D на одну домашнюю игру условно. Установлен испытательный срок до конца спортивного сезона‑2022/23», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в игре 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».