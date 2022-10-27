КДК наказал «Спартак» закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» наказан закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов во время встречи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (5:0).

globallookpress.com

© Edgar Breshchanov