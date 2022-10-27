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КДК наказал «Спартак» закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» наказан закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов во время встречи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (5:0).
КДК наказал «Спартак» закрытием трибуны D на один матч условно за оскорбительные скандирования фанатов
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«За оскорбительные скандирования ненормативной лексики болельщиками «Спартак» оштрафован на 70 тыс. рублей, а также закрытием трибуны D на одну домашнюю игру условно. Установлен испытательный срок до конца спортивного сезона‑2022/23», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в игре 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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