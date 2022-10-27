Нападающий «Оренбурга» Мансилья: хотел бы, чтобы Аргентиной руководил человек, похожий на Путина

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья заявил, что хотел бы, чтобы Аргентиной руководил такой человек, как президент РФ Владимир Путин.

«Я хотел бы, чтобы Аргентиной руководил человек, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой». Но, к сожалению, в Аргентине ситуация очень далека от желаемого. В моей стране много коррупции, много разных проблем. Не хватает человека, который привёл бы всё в порядок», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

С декабря 2019 года президентом Аргентины является Альберто Фернандес. За последние 20 лет страна несколько раз объявляла дефолт по внешним обязательствам.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 10 матчах за «Оренбург» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц.