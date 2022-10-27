Нападающий «Оренбурга» Мансилья: хотел бы, чтобы Аргентиной руководил человек, похожий на Путина
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я хотел бы, чтобы Аргентиной руководил человек, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой». Но, к сожалению, в Аргентине ситуация очень далека от желаемого. В моей стране много коррупции, много разных проблем. Не хватает человека, который привёл бы всё в порядок», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».
С декабря 2019 года президентом Аргентины является Альберто Фернандес. За последние 20 лет страна несколько раз объявляла дефолт по внешним обязательствам.
В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 10 матчах за «Оренбург» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц.