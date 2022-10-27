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Глава МОК: сейчас не время отменять отстранение России

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.
Глава МОК: сейчас не время отменять отстранение России
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  • © picture alliance

«Мы совершенно чётко понимаем, что сейчас не время разрешать отменять отстранение России. Но наша миссия состоит ещё и в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе. И наша миссия — объединить всех спортсменов мира в мирном соревновании», — цитирует Баха Марка.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой.

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