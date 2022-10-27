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Международная федерация санного спорта рассчитывает, что Россия продолжит платить взносы

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Международная федерация санного спорта (FIL) рассчитывает, что Федерация санного спорта России (ФССР) выплатит членский взнос на ближайший международный сезон, несмотря на отстранение российских спортсменов.

«Мы предполагаем, что Российская Федерация как полноправный член FIL будет платить членский взнос, как и во все предыдущие годы. Размер членского взноса составляет €100 с каждой страны», — цитирует представителя FIL ТАСС.

По её словам, счета на оплату будут направлены в ближайшее время всем национальным федерациям.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что МОК и Святой престол совместно выступили с посланием «Иди по пути мира».

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