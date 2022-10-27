Международная федерация санного спорта рассчитывает, что Россия продолжит платить взносы
«Мы предполагаем, что Российская Федерация как полноправный член FIL будет платить членский взнос, как и во все предыдущие годы. Размер членского взноса составляет €100 с каждой страны», — цитирует представителя FIL ТАСС.
По её словам, счета на оплату будут направлены в ближайшее время всем национальным федерациям.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что МОК и Святой престол совместно выступили с посланием «Иди по пути мира».