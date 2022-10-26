МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира»
- РИА Новости
«В духе солидарности мы призываем мировых лидеров искать справедливые и мирные пути урегулирования всех споров и конфликтов», — говорится в обращении.
Святой престол — официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.
Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее FIS подтвердила отстранение российских лыжников до конца сезона-2022/23.