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МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира»

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Святой престол совместно выступили с посланием «Иди по пути мира».
МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира»
  • РИА Новости

«В духе солидарности мы призываем мировых лидеров искать справедливые и мирные пути урегулирования всех споров и конфликтов», — говорится в обращении.

Святой престол — официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.

Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее FIS подтвердила отстранение российских лыжников до конца сезона-2022/23.

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