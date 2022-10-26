Орловский: в бою между Емельяненко и Дациком могло случиться всё, это не легковесы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением о боксёрском поединке россиян Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Если можно, пара слов в защиту Емельяненко. Это тяжёлый вес, дури много, удары прилетают не пойми откуда. Всё тут может случиться, это же не легковесы. Если будет полноценный рематч, Емельяненко лучше подготовится и подойдёт более ответственно», — цитирует Орловского РИА Новости.

Первый бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 12-й секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко — две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксёрских боях.

Ранее Емельяненко сообщил о своей повторной свадьбе с Полиной.