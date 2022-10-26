Олейников: в ЦСКА всегда восхищался Дзагоевым, у него очень высокий уровень паса
«Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление. У Алана очень высокий уровень паса», — цитирует Олейникова «Чемпионат».
По его словам, Дзагоев был игроком высочайшего класса с низким процентом брака. При этом Олейников отметил, что на карьеру футболиста повлияли травмы.
Напомним, что в мае 2022 года Дзагоев по взаимному согласию расторг контракт с ЦСКА, за который играл с 2008 года, и перешёл в казанский «Рубин».
В составе армейцев Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок страны. За сборную России полузащитник провёл 59 матчей и забил девять мячей.
Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.