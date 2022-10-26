Защитник «Интера» Бастони: мы рады, что Лукаку вернулся, он очень важный игрок для нас

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями от победы над «Викторией Пльзень» в матче пятого тура Лиги чемпионов (4:0).

«Мы знали, что матч мог быть сложным, но мы сразу же направили все мысли в нужное русло. Мы счастливы и осознаём свою силу. Нам нужно помочь друг другу добиться больших успехов, и у нас это получается. Мы рады, что Лукаку вернулся, он очень важный игрок для нас», — цитирует Бастони пресс-служба УЕФА.

«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулевым результатом.

Ранее испанский журналист Пако Муньоз прокомментировал новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.