Фетисов — о Ничушкине: сделал выводы, сейчас на виду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на старте сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Молодец! У него непросто складывалась карьера, но он молодец, на виду сейчас парень. Сделал выводы. Дай Бог, и дальше так продолжит, пусть продолжает дальше радовать своих болельщиков», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В матче НХЛ «Колорадо» в гостях одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.

В составе победителей забитой шайбой отметился Валерий Ничушкин. Он провёл шесть матчей в новом сезоне НХЛ и набрал 11 очков (6 + 5).

Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.

Ранее в «Колорадо» объяснили высокую результативность Ничушкина.