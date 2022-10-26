Фетисов — о Ничушкине: сделал выводы, сейчас на виду
- РИА Новости
«Молодец! У него непросто складывалась карьера, но он молодец, на виду сейчас парень. Сделал выводы. Дай Бог, и дальше так продолжит, пусть продолжает дальше радовать своих болельщиков», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
В матче НХЛ «Колорадо» в гостях одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.
В составе победителей забитой шайбой отметился Валерий Ничушкин. Он провёл шесть матчей в новом сезоне НХЛ и набрал 11 очков (6 + 5).
Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.
Ранее в «Колорадо» объяснили высокую результативность Ничушкина.