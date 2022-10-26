Агент Сутормина сообщил, что игрок недоволен игровым временем в «Зените»

Агент Алексея Сутормина Александр Клюев высказался о будущем игрока в «Зените».

«Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдёт ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остаётся здесь и готовится к следующему матчу», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере Сутормина в зимнее трансферное окно.

28-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Сутормин в текущем сезоне провёл за петербургский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов».