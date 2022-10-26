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В РФС пообещали в скором времени назвать даты матчей сборной России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация подпишет контракты на ноябрьские матчи сборной России до конца недели.
В РФС пообещали в скором времени назвать даты матчей сборной России
  • РИА Новости

«Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберётся, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Отмечалось, что в ноябре сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирана.

24 сентября подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее сборная России поздравила Ислама Махачева с завоеванием чемпионского титула UFC.

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