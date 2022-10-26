В РФС пообещали в скором времени назвать даты матчей сборной России
- РИА Новости
«Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберётся, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Отмечалось, что в ноябре сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирана.
24 сентября подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Ранее сборная России поздравила Ислама Махачева с завоеванием чемпионского титула UFC.