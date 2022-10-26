В РФС пообещали в скором времени назвать даты матчей сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация подпишет контракты на ноябрьские матчи сборной России до конца недели.

«Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберётся, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Отмечалось, что в ноябре сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирана.

24 сентября подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее сборная России поздравила Ислама Махачева с завоеванием чемпионского титула UFC.