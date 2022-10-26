В «Уфе» ответили на вопрос о новом главном тренере команды
- РИА Новости
«Есть ли кандидаты, которые помогут «Уфе» выплыть? Решение уже есть. Сегодня-завтра мы объявим. Это российский специалист», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
26 октября стало известно об увольнении Дениса Попова.
Российский специалист возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 матчей (три победы, три ничьих и пять поражений).
Ранее Газизов прокомментировал отставку Попова с поста главного тренера «Уфы».