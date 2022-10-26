Газизов прокомментировал отставку Попова с поста главного тренера «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил отставку Дениса Попова с поста главного тренера башкирского клуба.

«Мы благодарны за то, что он принял предложение возглавить «Уфу», а также за работу. Он серьёзно относился к этой работе. У нас претензий не было как таковых, но нет результата. Надо что-то менять. Такова тренерская доля», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что уфимскому клубу нужно менять турнирное положение.

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 матчей (три победы, три ничьих и пять поражений).

После 15 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы».