Махачев: в ближайших планах в первую очередь хорошо отдохнуть

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об эмоциях после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Нормально себя чувствую. Выспался. Отдохнул. Пару дней прошло уже. Ощущений пока никаких нет. Сейчас увижусь с друзьями и близкими, тогда, наверное, появятся. В ближайших планах в первую очередь хорошо отдохнуть. К бою с Оливейрой я долго готовился. За три месяца до поединка я уехал на сборы в горы, в Дагестан. И теперь хочу на две недели хотя бы от тренировок чуть отойти. Что значит для меня этот пояс? Испытываю чувство удовлетворения. Достиг своей цели. Получается, всё, что я делал на протяжении многих лет (я с детства тренируюсь), не просто так», — сказал Махачев.

Ранее сообщалось, что Махачев прилетел в Дагестан с чемпионским поясом UFC.