Источник: Тутберидзе прекратила работу с врачом, которого связывали с делом Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с доктором Филиппом Шветским.

«Причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции. Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Валиевой», — пишет в своём Telegram-канале журналист Владислав Жуков.

Отмечается, что врач сохранит работу в сборной России по фигурному катанию, поэтому будет присутствовать на соревнованиях.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней Камилы Валиевой, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой.