Менеджер Яна прокомментировал информацию о возможном уходе бойца из UFC

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна, отреагировал на информацию о возможном уходе его клиента из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«У Петра ещё четыре боя по контракту», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Дэниель Кормье сообщил, что Ян рассматривает предложения из других лиг, потому что расстроен судейскими решениями, а также не чувствует поддержки со стороны UFC.

Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения.

Ранее в UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.