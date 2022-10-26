Менеджер Яна прокомментировал информацию о возможном уходе бойца из UFC
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«У Петра ещё четыре боя по контракту», — цитирует Абдрахманова ТАСС.
Дэниель Кормье сообщил, что Ян рассматривает предложения из других лиг, потому что расстроен судейскими решениями, а также не чувствует поддержки со стороны UFC.
Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения.
Ранее в UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.