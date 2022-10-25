Соловьёв: отношения Трусовой и Кондратюка могут повлиять на их выступления

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв высказался о романтических отношениях призёров Игр Александры Трусовой и Марка Кондратюка.

«На соревнованиях очень важно собираться и концентрироваться исключительно на спорте, не отвлекаясь на эмоции. Я понимаю, у ребят чувства, но всё-таки на соревнования надо собираться, как в бой», — цитирует Соловьёва «Матч ТВ».

Он считает, что отношения фигуристов могут как помешать, так и помочь.

«Мы все разные люди, и на каждого по-разному влияет присутствие второй половинки. Я не тот человек, который может давать советы, у каждого своя жизнь. Но могу сказать, отталкиваясь от своего опыта», — добавил Соловьёв.

Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в одиночном катании. Кондратюк выиграл золото в командных соревнованиях.

Фигуристы примут участие во втором этапе Гран-при России в Сочи 29—30 октября.

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