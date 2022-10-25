Кацалапов — о посещении матча «Спартака»: меня можно считать красно-белым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал о посещении матча столичного «Спартака» с подмосковными «Химками» 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Очень крутой стадион. Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравнится, если смотреть через экран. Все друзья сказали, что я — фартовый и принёс «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», — написал фигурист в своём Telegram‑канале.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» разгромил «Химки» со счётом 5:0. Красно-белые по итогам 14 туров с 29 очками занимают второе место чемпионата России. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургский «Зенит» (36).

Кацалапов в паре с Еленой Ильиных на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевал золотую медаль в командном турнире.

Ранее в «Торпедо» сообщили, кто будет руководить командой в столичном дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.