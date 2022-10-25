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«РБ Спорт»: Газизов хочет уволить главного тренера «Уфы» Попова

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Главный тренер «Уфы» Денис Попов может покинуть свой пост.

26 октября в «Уфе» может произойти смена главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

Бывший нападающий столичного ЦСКА ранее работал с Сергеем Юраном в подмосковных «Химках» и «СКА-Хабаровске». Попов также был главным тренером СКА из Ростова-на-Дону. 18 августа он сменил в «Уфе» Сергея Томарова.

«Уфа» по итогам 15 туров располагается на 13-м месте с 16 очками в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы».

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