«РБ Спорт»: Газизов хочет уволить главного тренера «Уфы» Попова

Главный тренер «Уфы» Денис Попов может покинуть свой пост.

26 октября в «Уфе» может произойти смена главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

Бывший нападающий столичного ЦСКА ранее работал с Сергеем Юраном в подмосковных «Химках» и «СКА-Хабаровске». Попов также был главным тренером СКА из Ростова-на-Дону. 18 августа он сменил в «Уфе» Сергея Томарова.

«Уфа» по итогам 15 туров располагается на 13-м месте с 16 очками в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы».