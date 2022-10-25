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Маррей прокомментировал победу над Сафиуллиным в Базеле

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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария).
Маррей прокомментировал победу над Сафиуллиным в Базеле
  • Gettyimages.ru

«Он мощно подавал и вколачивал мяч при первой же возможности. Но постепенно я начал диктовать свои условия в розыгрышах и лучше подавать», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Он также подчеркнул, что изменил тактику игры на приёме и стал создавать возможности для себя.

В матче первого круга россиянин уступил Маррею со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Продолжительность игры составила 2 часа 38 минут.

В следующем раунде Маррей встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Ласло Джере.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться во второй круг парного турнира в Вене.

 

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