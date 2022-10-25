Маррей прокомментировал победу над Сафиуллиным в Базеле
- Gettyimages.ru
«Он мощно подавал и вколачивал мяч при первой же возможности. Но постепенно я начал диктовать свои условия в розыгрышах и лучше подавать», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Он также подчеркнул, что изменил тактику игры на приёме и стал создавать возможности для себя.
В матче первого круга россиянин уступил Маррею со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Продолжительность игры составила 2 часа 38 минут.
В следующем раунде Маррей встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Ласло Джере.
Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться во второй круг парного турнира в Вене.