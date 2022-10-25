СЭ: «Ростов» интересуется Суторминым
- РИА Новости
«Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере Сутормина в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что хавбек недоволен своим игровым временем в клубе.
28-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Сутормин в текущем сезоне провёл за петербургский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее генеральный директор «Зенита» высказался о возможном переходе Сутормина в ЦСКА.