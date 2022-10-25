Судья Фомина нарушила правила при выставлении оценок за компоненты Валиевой на первом этапе Гран-при

Судья Елена Фомина нарушила правила при выставлении оценок за компоненты фигуристке Камиле Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве.

Судья поставила 16-летней фигуристке 9,75 балла за композицию и представление.

Валиева заняла второе место в произвольной программе, но по сумме двух программ выиграла этап, опередив фигуристку Софью Акатьеву.

Как сообщает Sports.ru, согласно правилам, максимальная оценка за компоненты, если фигуристка допустила серьёзную ошибку в программе, не может превышать 9,50 балла — именно такие баллы выставили все остальные судьи.

Однако такая оценка возможна только в случае, если была допущена лишь одна ошибка, которая имеет минимальное влияние на целостность программы, а вся программа должна быть исполнена на оценку «Превосходно».

При этом на общий балл за программу оценки Фоминой не повлияли — средняя оценка за каждый компонент составила 9,50 балла.

Напомним, что Фомина работала судьей в женской произвольной программе на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Летом стало известно, что судья не сдала норматив для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стал известен список участников второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.