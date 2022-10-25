Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников Гран-при России в Сочи

Стал известен список участников второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

Предварительный список опубликован на сайте ФФККР.

В соревнованиях среди женщин выступит Александра Трусова. На турнире фигуристка представит новые программы, поставленные в группе Светланы Соколовской.

Среди мужчин также выступит Марк Кондратюк и Пётр Гумменик.

Турнир пройдёт с 28 по 30 октября в Сочи.

Ранее Александр Энберт заявил, что произвольная программа Камилы Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.