Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников Гран-при России в Сочи
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Предварительный список опубликован на сайте ФФККР.
В соревнованиях среди женщин выступит Александра Трусова. На турнире фигуристка представит новые программы, поставленные в группе Светланы Соколовской.
Среди мужчин также выступит Марк Кондратюк и Пётр Гумменик.
Турнир пройдёт с 28 по 30 октября в Сочи.
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