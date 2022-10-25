Узнать больше

Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников Гран-при России в Сочи

Короткая ссылка
Стал известен список участников второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников Гран-при России в Сочи
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Предварительный список опубликован на сайте ФФККР.

В соревнованиях среди женщин выступит Александра Трусова. На турнире фигуристка представит новые программы, поставленные в группе Светланы Соколовской.

Среди мужчин также выступит Марк Кондратюк и Пётр Гумменик.

Турнир пройдёт с 28 по 30 октября в Сочи.

Ранее Александр Энберт заявил, что произвольная программа Камилы Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить