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Траньков: уверенность в собственной победе сыграла злую шутку с Тарасовой и Морозовым

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Тренер Максим Траньков прокомментировал второе место своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при России.
Траньков: уверенность в собственной победе сыграла злую шутку с Тарасовой и Морозовым
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть. Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку», — цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, что фигуристы заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве.

В минувшем сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Алексей Тихонов заявил, что Олимпиада-2022 в Пекине раскрыла его подопечных.

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