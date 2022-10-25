Траньков: уверенность в собственной победе сыграла злую шутку с Тарасовой и Морозовым

Тренер Максим Траньков прокомментировал второе место своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при России.

«Теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть. Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку», — цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, что фигуристы заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве.

В минувшем сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Алексей Тихонов заявил, что Олимпиада-2022 в Пекине раскрыла его подопечных.