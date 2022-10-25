Траньков: уверенность в собственной победе сыграла злую шутку с Тарасовой и Морозовым
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«Теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть. Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку», — цитирует Транькова ТАСС.
Напомним, что фигуристы заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве.
В минувшем сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине.
Ранее Алексей Тихонов заявил, что Олимпиада-2022 в Пекине раскрыла его подопечных.