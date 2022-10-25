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Энберт: надеюсь, когда-нибудь попробую себя в хоккее

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт рассказал о своём желании попробовать себя в хоккее.
Энберт: надеюсь, когда-нибудь попробую себя в хоккее
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я очень давно хочу хоккей попробовать. Во-первых, любопытно ощутить, каково это — стоять на хоккейных коньках. Во-вторых, мне интересны игровые виды спорта», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Фигурист в нынешнем сезоне принимает участие в телепроекте «Ледниковый период» в паре с телеведущей Региной Тодоренко.

В профессиональном спорте он выступал в паре с Натальей Забиякой.

Ранее Энберт заявил, что произвольная программа Камилы Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.

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