Энберт: надеюсь, когда-нибудь попробую себя в хоккее
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«Я очень давно хочу хоккей попробовать. Во-первых, любопытно ощутить, каково это — стоять на хоккейных коньках. Во-вторых, мне интересны игровые виды спорта», — цитирует Энберта «Чемпионат».
Фигурист в нынешнем сезоне принимает участие в телепроекте «Ледниковый период» в паре с телеведущей Региной Тодоренко.
В профессиональном спорте он выступал в паре с Натальей Забиякой.
Ранее Энберт заявил, что произвольная программа Камилы Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.