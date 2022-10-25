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ПХК ЦСКА объявил о назначении Попова на должность тренера по развитию игроков

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Московский ЦСКА объявил о назначении Александра Попова на должность тренера по развитию игроков.
ПХК ЦСКА объявил о назначении Попова на должность тренера по развитию игроков
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 42-летний нападающий завершил карьеру хоккеиста, но продолжит работать в системе клуба. В его обязанности будет входить работа с хоккеистами всех трёх команд клубной системы – ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии».

Попов выступал за армейцев, начиная с сезона 2016/17. На его счету 133 (43+90) очка в 315 матчах за красно-синих. Вместе с московским клубом он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022), а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выиграл седьмой матч подряд, одержав победу над «Автомобилистом».

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