Агент Малинина ответил, способен ли фигурист исполнить пятерной прыжок

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о шансах своего клиента исполнить пятерной прыжок.

«Малинин сделать пятерной или нет? Думаю, что лучше ответит тренерский штаб. На мой взгляд, это возможно», — цитирует Закаряна Metaratings.

Илья Малинин стал победителем Гран-при США. Американец в сумме получил от судей 280,37 балла. Он выполнил пять четверных в произвольной программе.

Напомним, что Малинин стал первым в истории фигуристом, чисто приземлившим четверной аксель на соревнованиях.

Ранее Закарян ответил на вопрос, как относятся к русскому происхождению Ильи Малинина в США.