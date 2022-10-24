Ловчев: я бы на месте тренера просто покусал игроков «Сочи» в раздевалке

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что на месте тренера «Сочи» он бы очень жёстко повёл себя с игроками команды после поражения от «Зенита» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тренера должны или бояться, или уважать. Нельзя хорошенькими быть с теми футболистами, которые находятся в «Сочи». Это позор просто! Я бы на месте тренера просто покусал их в раздевалке! Вы же себя позорите, но в данной ситуации вы позорите и меня как тренера!» — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.