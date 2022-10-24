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Сергеев — о разгроме «Сочи»: иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают в ворота

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«У нас всё получалось, поэтому все моменты забивали и довели игру до победного конца. Мы делаем свою работу, играем для болельщиков, потому что они приходят, смотрят на нас, радуются голам и победам. Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают в ворота», — цитирует Сергеева Sport24.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал клубы, которые могут побороться с «Зенитом» за чемпионство.

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