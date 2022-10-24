Сёмин считает, что ЦСКА и «Спартак» могут побороться с «Зенитом» за чемпионство
«Медали вешать пока рано, ещё очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом». У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?» — цитирует Сёмина РИА Новости.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил, будет ли уволен главный тренер после поражения от «Зенита».