Сёмин считает, что ЦСКА и «Спартак» могут побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о разгромной победе «Зенита» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Медали вешать пока рано, ещё очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом». У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?» — цитирует Сёмина РИА Новости.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил, будет ли уволен главный тренер после поражения от «Зенита».