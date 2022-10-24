Надаль подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, в каких турнирах примет участие до конца года.

По информации IB3, теннисист подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP.

Напомним, что соревнования в столице Франции пройдут с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP в Турине (Италия) — с 13 по 20 ноября.

Помимо Надаля, на Итоговый турнир уже квалифицировались Карлос Алькарас, Новак Джокович, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP и опустился на 60-е место.