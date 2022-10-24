Орещук считает, что Семак не посадит Мостового на скамейку запасных

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил уверенность, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит рассчитывать на полузащитника Андрея Мостового.

«Нет, такого точно не произойдёт: Сергей — адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. В его жизни много таких вариантов было. Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает, потому что есть телевидение», — цитирует Орещука «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что раньше на телевидение не попадали скандалы и все вопросы решались внутри коллектива.

Напомним, что в матче четвёртого тура Кубка России Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

24-летний полузащитник перешёл в «Зенит» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Мостовой также известен по выступлениям за «Химки» и «Сочи». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что полузащитник санкт-петербургской команды Андрей Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).